Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Görevliler tarafından protokol üyeleri ve vatandaşlara gül hediye edilen kutlamada, Kur'an-ı Kerim okundu.



Ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür tarafından günün anlam ve önemine ilişkin açılış konuşması yapıldı.



Programda bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak ise önemli bir haftayı idrak ettiklerinin altını çizdi.



Toprak, "Toplumumuzun, memleketimizin, daha iyi noktalara gelebilmesi ve güvenli bir toplum olabilmemiz için her şeyden önce iyi ahlaklı olmamız gerekiyor. İyi ahlakın da timsali önderimiz Peygamber efendimizdir. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Peygamber efendimizin hayatını, önceliklerini, ne kadar emin bir kişi olduğunu, doğru söylediğini, yetim hakkı yemediğini, yedirmediğini, yani bunları alt alta koyduğumuz zaman ortaya bütün dünyanın bugün dahi özlemiş olduğu iyi ahlaklı, kendisine güvenilen, güvenilir bir insan ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.



Şiir ve ilahi dinletisi, Mevlid-i Şerif ve tiyatro gösterisinin ardından Vali Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından "Peygamber Efendimize Mektup ve Şiir" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verdi.



Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.