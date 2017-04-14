Antalya Müftüsü Osman Artan, Kutlu Doğum Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.



Artan, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, haftayı "Hazreti Peygamber ve güven toplumu" ana temasıyla kutlayacaklarını söyledi. Toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu konulardan birisinin güven duygusu olduğunu belirten Artan, Hazreti Muhammed'in güven konusunda ne dediğini konferans ve panellerle anlatacaklarını vurguladı.



Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığının bir gerçek olduğunu dile getiren Artan, şöyle konuştu:



"Güven duygusunun yaralanmasıyla güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelendiğini görmekteyiz. Böylesi bir ortamda ilkesizliğin benimsenmesi, değer ve duyguların istismar edilmesi kaçınılmazdır. İslam'ın hayat veren mesajlarının kimi çevrelerce şiddet terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi, İslam toplumlarında güven duygusunu yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır."



Kutlama programı yaparken polemik ve siyasi malzeme konusu yapılacak konulardan uzak duracaklarının da altını çizen Artan, "Milli ve manevi değerlerimiz var, dini değerlerimiz var. Hepsi bizim için önemli. İsrafa meydan vermeyeceğiz. Etkinliklerde yoksul, engelli, kimsesiz, yaşı, tutuklu, yetim, hasta ve şehit yakınlarının da unutulmaması konusunda gayret sarfedeceğiz." dedi.