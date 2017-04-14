Terme İlçe Müftüsü Recep Apaydın, Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.



Müftü Apaydın, Başkan Kul'u, 19 Nisan Çarşamba günü Terme Kapalı spor Salonu'nda çeşitli etkinliklerle düzenlenecek Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine davet etti.



Kutlu Doğum Haftası gibi önemli bir konu dolayısıyla kendilerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kul, şöyle konuştu:



"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin böylesine anlamlı ziyaret ve etkinliklerle anılmasından dolayı mutluyuz. Kutlu Doğum Haftası, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun. Bu haftada Hz. Peygamberimizin sevgi, saygı ve kardeşlik mesajlarının daha iyi anlaşılarak, hayatlarımıza aktarılmasına katkı sağlanmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.



Müftü Apaydın ise, bu yıl gerçekleşecek etkinliklerinin zengin bir içerikle idrak edileceğini söyledi.



Apaydın, "Bu etkinliklerimizde sizleri de yanımızda görmek isteriz. Terme halkının katılımıyla Peygamber Efendimizin hayat ışığında yaşamımıza yön verecek bilgileri edineceğimiz programlardan herkesin faydalanacağına inanıyorum." dedi.