Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Güzeloğlu, mesajında, İslam dininin çağlar üstü ve evrensel mesajını ulaştıran, insanlığa lütuf, rahmet ve güzel ahlak timsali olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1446. yıl dönümünü idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Cahiliye anlayışının tüm acımasızlığıyla hüküm sürdüğü bir dönemde, Allah'ın ilahi mesajlarını insanlığa iletip, hidayete ermelerini sağlamak için gönderdiği peygamberlerin sonuncusu ve en yücesi Hazreti Muhammed'in doğumunun, tarihin akışını değiştiren kutlu bir olay olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:



"Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, getirmiş olduğu yüce dinimizi ve ahlak prensiplerini idrak etmek ve benliğinizde yaşamaktır. Kainatın efendisi, insanların en hayırlısı, güzel ahlakın tamamlayıcısı, varlık aleminin en sevgilisi, Allah'ın son elçisi, hakikatin sadık emanetçisi, sözüne ve yaptığına herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin ve Allah'ın insanlar arasından seçtiği bir doğruluk timsali olan Sevgili Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olmuş, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla ve sünnetiyle göstermiştir. Peygamber Efendimizin en önemli özelliği tüm ahlaki meziyetleri şahsında topluyor oluşudur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz onun, 'muhteşem bir ahlaka sahip' ve 'en güzel örnek' olduğunu haber vermekte, dolayısıyla onun ahlakını örnek almamızı, her yönüyle ona uymamızı, izini sürmemizi, yolundan gitmemizi emretmektedir. Peygamber Efendimiz de 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' diyerek peygamberlik misyonuna vurgu yapmıştır. Tüm insani değerlerin ters yüz edildiği böyle bir ortamda o, örnekliği ile gönüllere hükmederek kısa sürede barış, güven ve vahdet toplumu oluşturmuştur. Bugünde insanlık ve ümmet Peygamberimize her zamankinden daha fazla muhtaçtır."