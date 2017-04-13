İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Kırşehir'de "Seni Çok Özledik, Ey Nebiler Nebisi" adlı konferans verdi.



Kırşehir Valiliğinin düzenlediği Aşıkpaşa spor salonundaki konferansta konuşan Hatipoğlu, Hz. Muhammed'e (S.A.V) olan özlemin günden güne bir tufana, bir sele dönüştüğünü ifade ederek, hayatının topluma en iyi şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.



Türk halkının peygamber aşkıyla yollara düşerek kutsal topraklara gittiğini belirten Hatipoğlu şöyle devam etti:



"Bu milletin sırtı yere gelmez. İslamiyet, sevgi ve merhamet dinidir. Hz. Muhammed (S.A.V) diyor ki, ümmetimdem bir kişi cehennemde ebedi kaldıkça Muhammed razı olmayacaktır." O yüzden günahımız ne kadar çok olursa olsun, ümidimiz var, Allah'ın affına sığınıyoruz. Cenab-ı Allah, peygamberimizin şefaatinden bizi mahrum etmesin.



Siz Kırşehirlilerin bu salonu doldurması peygamberimize olan sevgimizden, aşkımızdan, O'na olan özlemimizden kaynaklanmaktadır. Onu layıkıyla anlayamasak da olan özlemimiz bütün yüreğimizi yakmaktadır. Ayrıca, sayın Valimiz başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum."



Vali Necati Şentürk de, peygamber sevdalısı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konferansını dinleme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Nihat Hatipoğlu, bizim gönüllerimizdeki aşkın tercümanı, gönüllerimizin dili olacak bugün. Kendisi üç yıldır ilimize gelerek bizleri mutlu ediyor. Saatlerce, günlerce konuşsa kendisini dinlemekten ne usanıyor, ne yoruluyoruz. Kendisine muhabbetlerimizi sunuyor, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.