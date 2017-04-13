AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Yurdunuseven, mesajında, Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası için 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' temasını belirlediğini ifade etti.



İslam'da iman ile güven arasında çok güçlü bir ilişkinin mevcut olduğunu kaydeden Yurdunuseven, şöyle devam etti:



"İman eden kimse anlamına gelen 'mümin'; güvenilir insan anlamına gelen 'emin' güven, güvence ve güvenlik anlamına gelen 'emniyet' aynı kökten beslenmektedir. Bu kökün bağlandığı nokta ise, Yüce Yaratıcının mahlukata sağladığı sonsuz güvendir. Dinimiz İslam'a göre, güvenin yegane kaynağı Yüce Allah'tır. Peygamber Efendimiz hayatının her döneminde sadece müminlerin değil, düşmanla­rının da kendisinden emin olduğu yüce bir şahsiyettir. Peygamberimiz her şeyden önce güvenilir bir insan, güve­nilir bir baba, güvenilir bir eş, güvenilir bir arkadaş, güvenilir bir dosttur. Akrabaya, komşuya, ticarette muhatap olduğu in­sanlara, idaresi altındaki Müslümanlara güven veren, özü sözü bir, sadık insandır. Hakimliği, komutanlığı, imamlığı, risaleti güven üzerine kuruludur. Bu düşüncelerle, Peygamberimizin kutlu doğumunu kutluyor, onun evrensel sevgi ve barış çağrısında buluşmayı diliyor, tüm hemşehrilerimi sevgiyle selamlıyorum."