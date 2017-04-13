Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Salman, mesajında, Peygamber Efendimizin kişiliğiyle yalnızca İslam alemine değil tüm insanlığa örnek olduğunu ifade etti.



Peygamber Efendimizin daha iyi tanınarak, örnek yaşamının daha iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Salman, şunları kaydetti:



"Her yıl 14-20 Nisan tarihlerinde kutlanan Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamber Efendimizin doğumundan ölümüne kadar bizlere örnek olarak sergilemiş olduğu güzel hayatını daha iyi anlama şansı buluyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.), bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla bizlere göstermiştir. Bu müstesna günlerde sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya insanları için de örnek bir şahsiyet olan Peygamberimiz Efendimizi daha iyi tanıyıp, örnek yaşamını daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Kutlu Doğum Haftası'nın Yalova'ya, ülkemize ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum."