Malazgirt'te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında mevlit okundu.



Beşçatak köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan eski Bulanık Merkez Cami İmamı emekli Halit Aydın, her yıl nisan ayında Kutlu Doğum Haftası'nın kutlandığını belirtti.



Vatandaşın etkinliklere ilgi gösterdiğini anlatan Aydın, her yerde Peygamberin hayatını anlatmak gerektiğini kaydetti.



Aydın, etkinliklerin çocuklar için verimli olduğunu aktardı.



Etkinlik, ikramların ardından sona erdi.