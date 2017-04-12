Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulunda (YBO) Kutlu Doğum Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Okulun konferans salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Peygamber Efendimizin sözlerinden örnekler verdi.



Program daha sonra Doğubayazıt YBO öğrencileri tarafından seslendirilen ilahi ve oratoryum gösterisiyle sürdü.





Programın son bölümünde "Kutlu Doğum Haftası" kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı verdi.



Programa Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Nebahat Öner ile öğrenciler ve veliler katıldı.