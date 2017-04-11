Kutlu Doğum Haftası

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum etkinliğini, 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.



Platform İl Koordinatörü Cahit Ünsal, bu yılki etkinliğin Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda yapılacağını söyledi.



Programın ana temasını "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (sav)" olarak belirlediklerini belirten Ünsal, "Bu yılki etkinlik 30 Nisan 2017 Pazar günü Nevruz Parkı'ndaki miting alanında olacak. Resmi izin için başvuruda bulunduk. Kutlu Doğum ile ilgili hazırlığımız uzun bir süredir devam ediyor." diye konuştu.