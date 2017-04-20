Kutlamalara Katıldı, İşten Atıldı

Kutlamalara katıldı, işten atıldı

-AK Parti'nin kutlamasına kamyonla katılan şoför işten atıldı



TEKİRDAĞ - 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum kutlamalarında klakson çalarak geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet veren Zihni Nerse referandum sonucunu kutladığı için işten atıldığını iddia etti.

"Kutlama alanından geçerken korna çaldım"

Yaşadıklarını anlatan Nerse: "O gün Saat 18: 00'de mesaiyi devraldım. 04.00'e kadar vardiyam vardı. İşe başladıktan sonra arıza var bilgisi geldi. Arızaya giderken AK Parti mitingine rastladım. Oradan, onlarla birlikte geçtim, geçerken de korna çalmalarına eşlik ettim ve sevindim. Benim de gönlümdeki o partiydi. Onun için mutluyum, kazandığı için sevindim. Arkadaşlarımla beraber geçen arabalara eşlik ettik korna çaldık. Geçerken orada belediye başkanları varmış, büyükşehir belediye başkanı aramış ve onun kameraları varmış, kameraları, gazetecileri varmış. Onlar çekmiş, biz tabii farkında değiliz. Geçtik, gittik arızamızı, işimizi gördük. Oradan tekrar aynı yolun üzerinden geri döndük başka arızaya gidiyorduk tabii yine korna çaldık. Toplantı, miting devam ediyordu. Ben de geçerken bire kez daha korna çaldım" dedi.

"Ben de oy verdim"

Ben de evet oyu verdim diyen işçi Zihni Nerse: "Vatanıma, milletime, bayrağıma sahip çıktığı için ben de oy verdim. Sevinmek içimden geçiyordu. Ben de içinden geçeni yaptım. İşimizi teslim ettik. Arızaları giderdik. Gece 12: 00 sıralarında bana telefon açıldı. Sen niye orada korna çalmışsın, neden belediye arabasıyla korna çaldın dedi. AK Parti kazandığı için korna çaldım, sevindim geçtim gittim. Ben de o partiye oy verdiğim için, benim çocuklarım okuyor, ben işten çıkmak istemiyorum bana yardımcı ol dedim. Ben ekmeğimi kazanmak zorundayım. Okuyanım var, borcum var. Beni arayan müdür, 'tamam ben sana yardımcı olacağım, inşallah iyi olur' dedi" şeklinde konuştu.

"Pişman değilim ama işimden oldum"

Ertesi gün arandığını kaydeden Nerse: "Ertesi gün oldu öğle saatlerinde aradılar, hemen buraya gel senin durumun iyi değil konuşalım dediler. Bizim patronlar aradı, belediye başkanları aradı senin görüntülerini e-mail olarak attılar dedi. Senin işine son veriyorlar dedi. Neden işime son veriliyor. Ben bir korna çalmışım çok mu dedim. Onlar bir şeyi kutladıkları zaman ortalığı yıkıp döküyorlar, ben korna çalmışım çok mu diye sordum. Onlara tepkimi gösterdim. Muhasebecisi yanındaydı, kağıdını, evraklarını hazırla çıkışın verildi dediler. Ben de bana bir hafta 10 gün müsaade edin ben öğrenci okutuyorum iş bulayım öyle işime son verin dedim. Yok hemen imzala çık dediler. İmzaladım ve çıktım. Gittiğimden de AK Parti'ye oy verdiğimden de pişman değilim. İyi ki oldu. AK Parti'ye oy verdiğim için mutluyum. Onlar gibi dağ, taş yıkmıyorum, tencere tava çalmıyorum. Caddeden geçerken bir sefer yaptım, korna çaldım, pişman değilim ama işimden oldum" diye konuştu.

"Nerede olursam olayım destekleyeceğim"

4 çocuk babası olduğunu kaydeden Nerse: "İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana yardımcı olursa çok minnettar kalırım. 4 çocuğum var. Biri kimya mühendisi ama işsiz. Biri makine mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi bir çocuğum da üniversiteye hazırlanıyor. Bir çocuğum da tamirci olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımızdan isteğim benim çocuklarım okuyorlar, çalışıyorlar, onlara yardımcı olmalarını istiyorum. Bunu yaparlarsa Allah onlardan razı olsun ne diyeyim. Oy verdiğim için de şerefli ve gururluyum. Bundan sonra da öyle olacağım ve her zaman onları nerede olursam olayım destekleyeceğim" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak:

"Bizim ya da arkadaşlarımızın herhangi bir talebi yok"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise personelin işten çıkarılması yönünde bir talepleri olmadığını belirterek: "Çıkarılan personel belediye personeli değil. Kurumumuzun her ilçede yol bakım işlerini üstlenen yüklenicisi var. Bu personelin bizimle de TESKİ ile de alakası yok. Bu konuda bizim verdiğimiz bir talimat söz konusu değil. TESKİ'den ihale alıp bakım onarım işini yapan müteahhit firmada çalışan bir personel konu firma ile personel arasında. Bizim ya da arkadaşlarımızın herhangi bir talebi yok" diye konuştu.