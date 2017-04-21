Kutlama Çiçeği Göndermeyin, Bağış Yapın" Çağrısı

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, "Kutlama çiçeği göndermeyin. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na katılın" çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine kutlama için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine 15 Temmuz'da şehit olan demokrasi kahramanlarının yakınları için başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapılmasını istedi.



Çiçek yerine bağış dekontlarının Rektörlüğe ulaştırılması talebinde bulunan Uzun, "Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmam vesilesiyle kutlamada bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, çiçek veya kişisel hediye yerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını önemle rica ederim." ifadelerini kullandı.