Kütbo'dan Emniyet Müdürü Hasan Çevik'e Taziye Ziyareti

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Başkan Yardımcısı Zafer Bintepe ve Genel Sekreter Yasemin Yol ile birlikte, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'e taziye ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Başkan Gültekin, Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'e geçmiş olsun dileklerini sunarak, "Bu hain saldırıda şehit olan emniyet mensuplarına ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, Borsa olarak her türlü destek ve hizmeti vermeye hazırız" dedi.



Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Yaşanan olaylardan sonra, bizi yalnız bırakmayan ve ziyaret eden herkese teşekkür ederiz. Bu destekten aldığımız güçle ve kararlılıkla, yasal mevzuatlar çerçevesinde terörle mücadelemiz devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğiz bir şey yoktur" şeklinde konuştu. (EFE) - KÜTAHYA