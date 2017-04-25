Kutay Gözgör: Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmeyebilir

Yurtiçinde gerçekleşen referandum sonrası gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör referandum sonrası piyasaların rahatlaması, Dolar kurunda oynaklığın düşmesi ve FED'in yavaş faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentilerin, TCMB'nın faiz oranlarında değişiklik yapmamasına neden olabileceğini söyledi.



Gözgör, "TCMB, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi açmayarak, bankaları geç likidite penceresine yönlendirmeyi sürdürüyor. Son toplantılarında politika faiz oranında değişiklik yapmayan TCMB, geç likidite penceresini Mart ayında 11.75 seviyesine yükseltmişti. Alınan önlemler sonrası piyasaların fonlanma maliyetini gösteren Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) yılbaşında yüzde 8,28 iken 20 Nisan itibariyle yüzde 11,48 seviyesine yükseldi" dedi.



DOLAR KURUNDA YAŞANAN OYNAKLIK AZALDI



"AOFM'nin yükselmesi ve TCMB'nin başta Swap, Döviz Depo işlemleri gibi önemli araçlarla piyasaya müdahale etmesi sonrası, Dolar TL paritesinde yaşanan oynaklığın önemli ölçüde azaldığını görüyoruz" diyen Gözgör şunları söyledi:



"Başkan Murat Çetinkaya 8 Mart günü Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenlediği toplantıda Fiyatlama davranışları yakından takip edileceğine gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik açıklamalarıyla TCMB'nın döviz piyasasında yaşananları dikkate aldığını görüyoruz. Çetinkaya, geçtiğimiz hafta Washington'da IMF – Dünya Bankası toplantısında yaptığı konuşmada sıkı para politikası duruşunun korunacağını tekrarladı. Fransa'da yapılan seçimlerde de piyasa dostu Macron'un kazanması piyasalarda risk iştahını yükselterek TL varlıklarının değer kazanmasında etkili oldu. Dolar kurunda yaşanan oynaklığın düşmesi, TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik yapmamasına neden olabilecek önemli bir etken olarak karşımıza çıkabilir. Ancak, enflasyon oranın Mart ayında yüzde 11,29 seviyesine yükselmesi sonrası para politikasında hala daha sıkı görüntünün devam etmesi gerektiğini yönelik önemli mesajlarda veriyor. Referandum sonrası piyasaların rahatlaması, Dolar kurunda oynaklığın düşmesi ve FED'in yavaş faiz artışı gerçekleştirebileceğine yönelik beklentiler TCMB'nın elini güçlendiriyor. Bu bağlamda, 26 Nisan günü yapılacak toplantıda TCMB'nın faiz oranlarında değişiklik yapmayıp "bekle gör" politikasına yönelmesini öngörebiliriz."



