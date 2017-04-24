Kutay Gözgör: "Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmeyebilir"
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısını öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısını öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.
Referandum sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirecek. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, "Referandum sonrası piyasaların rahatlaması, Dolar kurunda oynaklığın düşmesi ve FED'in yavaş faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler, merkez bankasının faiz oranlarında değişiklik yapmamasına neden olabileceğini" ifade etti.
"Gözler para politikası kurulu (PPK) toplantısında"
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) 'ndeki yükselişe değinen Kutay Gözgör. "Yurtiçinde gerçekleşen referandum sonrası gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Nisan Çarşamba günü yapacağı para politikası kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. TCMB, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi açmayarak, bankaları geç likidite penceresine yönlendirmeyi sürdürüyor. Son toplantılarında politika faiz oranında değişiklik yapmayan TCMB, geç likidite penceresini Mart ayında 11.75 seviyesine yükseltmişti. Alınan önlemler sonrası piyasaların fonlanma maliyetini gösteren, Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti(AOFM) yılbaşında yüzde 8,28 iken 20 Nisan itibariyle yüzde 11,48 seviyesine yükseldi" dedi.
Dolar kurundaki oynaklığın azaldığına dikkat çeken Kutay Gözgör, "AOFM'nin yükselmesi ve TCMB'nin başta Swap, Döviz Depo işlemleri gibi önemli araçlarla piyasaya müdahale etmesi sonrası, Dolar TL paritesinde yaşanan oynaklığın önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Başkan Murat Çetinkaya 8 Mart günü Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenlediği toplantıda;"Fiyatlama davranışları yakından takip edileceğine gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğine" yönelik açıklamaları, Merkez Bankasının döviz piyasasında yaşananları dikkate aldığını görüyoruz. Çetinkaya, geçtiğimiz hafta Washington'da IMF - Dünya Bankası toplantısında yaptığı konuşmada "sıkı para politikası duruşunun korunacağını" tekrarladı. Fransa'da yapılan seçimlerde de piyasa dostu Macron'un kazanması piyasalarda risk iştahının yükselterek TL varlıklarının değer kazanmasın etkili oldu. Dolar kurunda yaşanan oynaklığın düşmesi, TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik yapmamasına neden olabilecek önemli bir etken olarak karşımıza çıkabilir. Ancak, enflasyon oranın Mart ayında yüzde 11,29 seviyesine yükselmesi sonrası para politikasında hala daha sıkı görüntünün devam etmesi gerektiğini yönelik önemli mesajlar da veriyor. Referandum sonrası piyasaların rahatlaması, Dolar kurunda oynaklığın düşmesi ve FED'in yavaş faiz artışı gerçekleştirebileceğine yönelik beklentiler merkez bankasının elini güçlendiriyor. Bu bağlamda, 26 Nisan günü yapılacak toplantıda merkez bankasının faiz oranlarında değişiklik yapmayıp "bekle gör" politikasına yönelmesini öngörebiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
-
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 Milyon TL ceza
-
ÇAYKUR satılıyor mu?
-
Bakan açıkladı! Vizesiz kalma 90 güne çıkıyor
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı