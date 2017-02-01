Kütahyaspor'dan Başkan Musa Yılmaz'a Ziyaret

Kütahyaspor'un yeni yönetim kurulu, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret etti.



Kulüp Başkanı Ramazan Yıldırım ile yeni yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Kütahyaspor'un başarısı Kütahya'nın başarısı olacaktır" dedi.



Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Yıldırım, günün anısına üzerinde kulübün ambleminin bulunduğu bir çini tabak takdim etti. (EFE) - KÜTAHYA