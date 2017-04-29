Kütahyaspor'da Teknik Direktör Uğur İstifa Etti

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Kütahyaspor'un teknik direktörü Muharrem Uğur, görevinden istifa etti.



Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Dumlupınar Stadı'nda Cizrespor ile yapılacak karşılaşma öncesi kadro oluşturulması konusunda takım yöneticileriyle tartışma yaşandığını söyledi.



Bu tartışmanın ardından istifa ettiğini belirten Uğur, şunları dile getirdi:



"Kadro konusunda takımın yöneticileri işime müdahalede bulundular. Ben de görevime karıştırmak istemedim. Yöneticilerin bu yanlış tavrından dolayı 20 Şubat'tan beri sürdürdüğüm Kütahyaspor teknik direktörlüğünden istifa ettim. İstifamın ardından da kentten ayrıldım."