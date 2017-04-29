Kütahyaspor-Cizrespor: 1-2





STAT: Dumlupınar



HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Cem Özbay (xxx), Burak Celep (xxx)



KÜTAHYASPOR: Kaan (xx)- Osman (xx), İhsan (xx), Emre (xx), Yener (xx), Ahmet Üner (xx), Ahmet Hakan (xx) (Dk.66 Umut xx), Ömer Faruk (xx), Gökhan (xx), Enes (xx) (Dk.72 Burhan xx), Aykut (xx)



CİZRESPOR: Onur Nazmi (xxx)- Emrah (xxx), Aykut Eren (xxx), Doğukan (xxx), Onur Berber (xxx), Süleyman (xxx), Hüseyin (xxx), Arda (x) (Dk.29 Ebubekir xxx), Yusuf (xxx) (Dk.81 Vedat), Kadir (xxx), İsmail (xx) (Dk.62 Umutcan xx)



GOLLER: Dk.23 Aykut (Kütahyaspor), Dk.19 Doğukan, Dk.64 Yusuf (Cizrespor)



SARI KARTLAR: İhsan, Ömer Faruk, Yener (Kütahyaspor), Umutcan (Cizrespor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grupta Kütahyaspor kendi sahasında Cizrespor'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla Kütahyaspor ligden düştü.



19'uncu dakikada gelişen Cizrespor atağında Doğukan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.



23'üncü dakikada Gökhan'ın uzun pasında Aykut topu kalecinin yanından ağlara bıraktı: 1-1.



64'üncü dakikada Cizresporlu Yusuf takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2.



- Tahya