Kütahyaspor: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 2

Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat : Dumlupınar



Hakmeler : Cihan Ataş xx, İsmail Semih İleri xx, Erdinç Zengi xx.



Kütahyaspor : Süleyman Kasap x, İhsan Uğur Göktaş xx, Muammer Erdoğdu xx, Furkan Özyurt xx, Derviş Güner xx, Emre Gürbüz x, Serkan Esen xxx, Abdülkerim Kılıç xx, Ömer Faruk Boz xxx, Gökhan Kaya xx (dk.73 Okan Salmaz xx), Aykut Çakay x.



Van Büyükşehir Belediyespor : Okan Karabulut xxx, Gürol Karataş xx, Ali Kurt x (dk.80 Orhan Pala x), Salih Tunar xx, Gökhan Öztürk xx (dk.71 Emre Aktaş xx), İsmail Türkaslan xx, Nihat Yılmaz xx, Medeni Bingöl xx, Halil Yazğılı xx, (dk.61 Abdullah Temircan x), Serkan Silan xxx, Berkay Yüksel xx.



Goller : Aykut Çakay (dk.24) (Kütahyaspor), Serkan Silan (dk.36) (Penaltı), Emre Aktaş (dk.87) (Van Büyükşehir Belediyespor)



Sarı Kartlar : Salih Tunar (dk.24), Gökhan Öztürk (dk.30), Serkan Silan (dk.37) (Van Büyükşehir Belediyespor), Emre Gürbüz (dk.55), İhsan Göktaş (dk.58) Aykut Çakay (dk.58) (Kütahyaspor) (MS-EFE) - KÜTAHYA