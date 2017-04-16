Kütahyalılar Sandığa Koştu

Anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Kütahya'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibari ile sorunsuz olarak başladı.



Kütahya ve ilçelerinde bin 517 sandıkta 420 bin 473 seçmen oy kullanacak.



Kütahyalılar, sabah saatlerinden itibaren sandıklara giderek oy kullanırken, katılımın yüksek olduğu gözlendi.



Oyunu kulanın vatandaşlar, "Anayasa değişikliği halk oylaması için oyumuzu kullandık. Seçimin ülkemize hayırlar getirmesi istiyoruz" dediler.



Kütahya'da oy verme saat 08.00'de başlarken, oy kullanmanın 17.00'da sona ereceği bildirildi.(EFE) - KÜTAHYA