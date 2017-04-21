Kütahyalı Minik Ressam Nazife Elmas Yerli'nin Büyük Başarısı

Kütahya'da, 3 yaşından itibaren yaptığı resimler ve ezber yeteneği ile dikkat çeken Nazife Elmas Yerli, (5) Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen, 'Çocukların Gözünden Orman ulusal Resim Yarışması'nda mansiyon ödülüne layık görüldü.



Uluslararası ve ulusal bir çok yarışmada bir çok derecesi olan annesi Resim öğretmeni Melek Yerli tarafından çalıştırılan Minik ressam Nazife Elmas Yerli ilk sergisini 3 yaşında evdeki buzdolabının üzerine astığı çalışmaları ile açtı. Farklı bir çok boyama tekniği ile çalışmalar yapan ikili, yakın zamanda ortak bir sergi açacak.



Küçük yaşında resim ve ezber yeteneği ile dikkatleri üzerine toplayan Nazife Elmas Yerli, en büyük destekçisi, öğretmeni, annesi Melek Yerli, "Kızımızn başarısı grur verici eğitimine katkı sağlayan İnci Ana Okulu öğretmenlerine ve aile büyüklerimize minnettarız" dedi. (EFE) - KÜTAHYA