Kütahyalı Genç Hattat, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Tuğrasını Çekti

Kütahyalı hattat Eyüp Can Sarı, 15 Temmuz demokrasi destanına adını altın harflerle yazdıran şehit astsubay Ömer Halisdemir'in tuğrasını çekti.



Tasarımını ve çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Can, "Hain girişimin olduğu günden bu yana cesareti ve kahramanlığı ile tarihe geçen şehidimiz ile ilgili bir yazı yazmayı hep düşünüyordum. Osmanlı'da tuğra sadece padişaha has. Lakin günümüzde yanlış kullanımından ötürü birçok kişinin ismine ne yazık ki tuğra çekiliyor. Ancak, şehidimizin ismi, tuğrayı herkesten çok hak ediyor. İsmine tuğra çekilip çekilmediğini uzun bir süre araştırdım ancak şehidimiz adına herhangi bir çalışma yapılmadığını tespit ettim. Çok şükür ki, gönlüme düşen bu fikri, hayata ilk geçiren kişi olarak çok mutluyum" dedi.



Yazdığı bu tuğranın hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayacağını dile getiren 23 yaşındaki Eyüp Can Sarı, "Eseri biran evvel Niğde'nin Kuyucak köyünde Halisdemir ailesine bizzat takdim etmek istiyorum. Bu eser artık sadece benim değil ailesinin ve Türk milletinindir. İnşallah, şehidimizin mezar taşında da ismine özel çekilmiş bu tuğrayı görmekte nasip olur" diye konuştu.



Hayır amaçlı bir çok projeye de katkıda bulunduğunu ifade eden Can, "Çalışmalarımızı Kütahya'daki derneğimiz VAV-DER bünyesinde, üstadım Mahmut Şahin nezaretinde yürütüyoruz. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında daha evvel gerçekleştirdiğimiz birçok hayır amaçlı cami projelerimiz ve sergilerimiz var" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA