Kütahya Valiliğine Yeni Hizmet Binası

Kütahya Valiliğinin yeni hizmet binasında temel atma ve hafriyat çalışmaları başladı.



Vali Ahmet H.Nayir, Vali Yardımcısı Sedat Oktar eşliğinde inşaat alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgiler aldı.



Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Vali Nayir, "Hükümet konağımızın yeni yapılacak olan yerindeki hafriyat çalışmalarını yerinde gördük, alınan tedbirlere baktık. Varsa bir sıkıntıları onlar değerlendirelim dedik. Hamdolsun bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız beklediğimizden de hızlı devam ediyor, inşallah en kısa zamanda bitirip, kent meydanını daha geniş hale getirecek, buradaki çalışmaları tamamlayacak ve yeni binada daha verimli hizmet yapacak alanlara kavuşmuş olacağız" dedi.



Kütahya Hükümet Konağı hizmet binası bodrum, zemin artı dört kattan oluşacak olup 5 bin 414,36 metrekarelik arsa üzerine inşa edileceği belirtildi. (EFE) - KÜTAHYA