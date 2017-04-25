Kütahya Türkülerinin Babası" İstanbul'da Anıldı

"Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen programda anıldı.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, "Kültür Sohbetleri" Nisan ayı konuğu merhum Hisarlı Ahmet'in oğlu Yüksek Mimar ve TRT sanatçısı Mustafa Hisarlı oldu.



"Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri" programının açılış konuşmasını yapan KİYD İstanbul Şube Başkanı Metin Bedir, Türk Halk Müziğinin duayenlerinden Mehmet Özbek'in türkülerle ilgili değerlendirmelerine atıfta bulundu.



Özbek'in, 'Türküleri sevmek kolaydır ama gerekli kültür birikimine sahip olmadan onları anlamak asla.', 'Kendi türkülerini okumayan milletlere yabancılar kendi türkülerini okutur.', 'Türküler bizim romanımızdır, bizi anlatır asırlardır.' sözlerini aktaran Bedir, ayrıca "Gar mı Yağdı", "A İstanbul Han mısın", "Elif Dedim" gibi 40 Kütahya türküsünün kaynak kişisi olan Hisarlı Ahmet için gelini Tuncay Hisarlı'nın yazdığı şiiri okudu.



Mustafa Hisarlı ise babası Hisarlı Ahmet'in hem fiziksel mekan hem de manevi olarak Kütahya ile özdeşleştiğini vurguladı.



Sanat camiasından birisiyle konuşurken "Kütahya türküsü" denilince akla Hisarlı Ahmet'in geldiğini belirten Hisarlı, babasının yaşamından bazı bölümlere ilişkin bilgi verdi.



Konuşmasını zaman zaman türkü söyleyerek sürdüren Hisarlı, şunları kaydetti:



"1942 senesinde Muzaffer Sarısözen, Ankara Radyosunda İl İl Anadolu programına Kütahya'dan Terzi Sadık, Kambur Celal, Nuri Çavuş, Fındık Hüseyin ve babamı davet ediyor. Babamın sazına hakimiyeti, sesinin ve hançeresinin kıvraklığı usta yorumcu Muzaffer Hoca ile diğer tüm sanatçıların dikkatini çekmiş. Radyoda kalması teklif edilmiş ama babam aile sorumluluğundan kabul etmemiş. Kütahya'da kavaflığa devam etmiş. Sonra kahvehane işletmeye başladı. 'Çay bir, kahve bir', bu sesleri hatırlarım. Sonra normal saza geçmiş. Saz kahvehanenin duvarında asılı dururdu. Kütahya'ya gelen Aşık Veysel, Neriman Tüfekçi, Muzaffer Akgün gibi sanatçılar babamın kahvehanesine uğrardı. Böylece babamın ünü Kütahya'nın dışına çıkmaya başlıyor."



İstanbul'da yükseköğrenimini tamamlayınca babasını Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Adnan Ataman gibi Türk Halk Müziğinin ustalarıyla buluşturarak eserlerinin TRT repertuvarına kazandırılmasını sağladıklarını kaydeden Hisarlı, babasına ait fotoğraf albümünü konuklara gösterdi.



Prof. Dr. Tevfik Özpaçacı, "Hisarlı Ahmet, Kütahya için bir marka. Bu isim ve eserlerinin kalıcı bir hale getirilmesi ve yaşatılması gerekmektedir. Bu hususta yetkililerin desteklerini bekliyoruz." dedi.



Programa, Prof. Dr. Zeki Büyükyıldız, emekli Tuğgeneral Yakup Battal, Uzman Dr. Mehmet Saraoğlu, Elektronik Mühendisi İsmail Üstün, emekli Vergi Dairesi Müdürü Hasan Hüseyin Öğütçü, avukatlar Osman Öner, Hasan Algül, öğretmen Ömer Sülün, iş adamı Erkan Candan ve üniversite öğrencileri katıldı.