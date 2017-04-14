Kütahya Ters Yola Giren Ehliyetsiz Sürücü Öldü, Diğer Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Ters yola giren ehliyetsiz sürücü öldü, diğer otomobilde 3 kişi yaralandı



KÜTAHYA'da ehliyetsiz olduğu belirtilen ortopedik engelli 66 yaşındaki Sabahattin Yılmaz, otomobille ters yola girince karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Sabahattin Yılmaz olay yerinde öldü, diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza dün gece Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Doğlar Köyü'nde oğluna ait 43 FK 467 plakalı otomobile binen Sabahattin Yılmaz, Kütahya-Afyonkarahisar karayoluna geldiğinde iddiaya göre ters yola girdi. Yaklaşık bir kilometre kadar bölünmüş yolda ters yönden giden Sabahattin Yılmaz'ın kullandığı otomobil, karşıdan gelen İsmail Figen yönetimindeki 06 DM 8098 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerin üzerine çıkan 43 FK 467 plakalı otomobili kullanan Sabahattin Yılmaz olay yerinde öldü. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Figen ile aynı araçtaki Canan Figen ve İsmail Korkmaz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sabahattin Yılmaz'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ehliyetsiz ve ortopedik engelli olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



-Olay yerindeki yaralıların görüntüsü,



-Kaza yapan araçların,



-Yaralıların ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-KameraOğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)



(Tür: Yurt)