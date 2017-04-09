Kütahya Tavşanlı'da Kaza: 10 Yaralı

Tavşanlı'da kaza: 10 yaralı



KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde aynı yöne giden 2 otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.



Kaza dün gece Durak Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Recep Göktaş (58) yönetimindeki 43 U 1134 plakalı otomobile, arkadan gelen Hasan Yavuz'un (47) kullandığı 43 HU 810 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Recep Göktaş ve Hasan Yavuz ile her iki araçta bulunan Celalettin Çakır (79), Fatma Yavuz (53), Mustafa Kırık (41), Yeliz Çetinkaya (34), Selinay Kırık (15), Merve Kırık (17), İlayda Ceren Yavuz (8) ve Mustafa Çetinkaya (7) yaralandı.



Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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