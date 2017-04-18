Kütahya Tarım Fuarı 9. Kez Açılıyor

Kütahya Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarının (KÜTAF) ziyaretçilere kapıları, 19-23 Nisan 2017 tarihleri arasında 9. kez açacağını kaydetti.



Varol, fuarda eski tarım aletleri sergisi, tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı ve 5 gün boyunca bilek güreşleri müsabakaları yapılacağını ifade etti.



Kütahya Tarım Fuarının 8 yıldır yoğun ilgi gördüğünü belirten Varol, "Gelişerek ve büyüyerek yol alan fuarda bu yıl bir de yenilik var. Fuarın ilimizin sosyo ekonomik yapısına büyük katkıları var. Fuar süresince şehirde ciddi bir ekonomik canlılık yaşanıyor. Ayrıca yapılan etkinlikler ile tarım sektöründe olumlu gelişmeler oluyor. Kütahya 9. Tarım Fuarı'nın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA