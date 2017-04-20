Kütahya Silahlı Kavgada Sokakta Yürüyen Kadın Bacağından Yaralandı

Silahlı kavgada sokakta yürüyen kadın bacağından yaralandı



KÜTAHYA'da sokakta kavga eden iki kişiden birinin tabancasından çıkan kurşun markete gitmekte olan 44 yaşındaki Aynur Çağımnı'nın bacağına isabet etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.



Olay akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Karagöz Cami yakınında meydana geldi. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda iki kişi arasında çıkan kavga sonrasında elinde tabanca olan bir kişi kavga etiği kişiyi kovaladı. Elinde tabanca olan kişi önde koşana doğru tabancayla ateş etti. Bu kişi yara almadan kaçıp kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansımayan görüntüde ise tabancadan çıkan kurşun markete alış veriş için gitmekte olan Aynur Çağımnı'nın sol bacağına isabet etti. Yaralanan Çağımnı vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tabancayla ateş ederek Aynur Çağımnı'nın yaralanmasına neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdürüyor.