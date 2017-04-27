Kütahya'nın mahalle fırınları ayakta kalma mücadelesi veriyor

-Kütahyalı kadınlar, il genelinde sayıları 20 civarında kalan mahalle fırınlarında ekmek yapmaya devam ediyor



KÜTAHYA - Kütahya'da mahalle fırınları ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Meydan Mahallesinde oturan Nazife Ataş ve Ayşe kart isimli kadınlar unutulmaya yüz tutmuş bir kültürün de son temsilcileri. Ataş ve Kart, sayısı her geçen gün azalan mahalle fırınlarında yaptıkları ekmeklerle bu kültürü yaşatmaya çalışıyorlar.

Kadınlar, şu anda il genelinde sayıları 20 civarında kalan mahalle fırınlarında ekmek yapmaya devam ediyor. Beyaz karton ve talaş ile yaktıkları fırınlarda birbirinden lezzetli ekmek ve pideleri kendileri yapıyorlar uzun sürede dolaplarda saklıyorlar. Kendi yaptıkları ekmeğin bakkallarda satılanlardan daha güzel ve özel kılan ise ekşi maya olduğunu söylüyorlar.

Temizlikten de taviz vermeyen kadınlar, o derece ki bacalara da filtre taktırdılar. Kadınlar böylelikle hava kirliğini önlemiş olmakla birlikte baca dumanı ile mahalle sakinlerini de rahatsız etmemiş oluyorlar.(HCA-EFE)