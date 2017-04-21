Kütahya Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

KÜTAHYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında yardımcı doçent, araştırma görevlisi, öğretmen ve sağlık görevlilerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında yardımcı doçent, araştırma görevlisi, öğretmen ve sağlık çalışanlarının bulunduğu halen görevde olan C.A., F.B., İ.K., S.D. ile daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen H.I., Ş.A.K., O.G., H.K. ve S.Ü. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 9 şüpheli, Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.



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