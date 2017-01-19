Kütahya Kazı Rağbet Görüyor

MUHARREM CİN - Kütahya bölgesindeki köylerde, geleneksel doğal yöntemlerle yetiştirilen kazlar, hem lezzeti hem de iriliğiyle ilgi görüyor.



Başta Altıntaş olmak üzere, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine bağlı yaklaşık 100 köyde yaşayan vatandaşlarca, doğal kaz yetiştiriciliği yapılıyor.



Kış aylarında yaklaşık 4-5 kilograma ulaşan kazlar, İstanbul'dan gelen tüccarlarca satın alınarak Türkiye'nin birçok bölgesindeki restoranlara pazarlanıyor.



Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın, ülkenin kaz yetiştirilen önemli merkezlerden olduğunu belirterek, tanıtım eksikliğinden dolayı bu durumun çok fazla bilinmediğini söyledi.



Bölgede asırlardır kaz yetiştiriciliği yapıldığını aktaran Karabulut, şöyle konuştu:



"Dedelerimizin bize aktardığı tecrübelerle bölgemizde asırlardır kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye'de kaz yetiştiriciliği sadece Kars'a mal edilmiş ancak Kütahya'nın başta Altıntaş ilçesi olmak üzere Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar'a bağlı köylerde doğal kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Günümüzde modern kaz yetiştiriciliğine dönüştürülmesi için devletimizin ilgili kurumları çalışmalar yapıyor. Kütahya'daki köylerde yılda yaklaşık 200 bin civarında kaz yetiştiriliyor."



Yetiştirilen kazların Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kesiminin yapıldığını anlatan Karabulut, "Kış aylarında havanın soğuk olmasından dolayı kazlar üşümemek için doğal olarak yağlanıyor. Tabi bundan dolayı da bu kanatlı daha lezzetli hale geliyor." dedi.



"Kars kazına göre daha lezzetli"



Karabulut, İstanbul'dan gelen tüccarların daha lezzetli ve iri olması dolayısıyla Kütahya'da yetişen kazları tercih ettiğini dile getirerek, "Ağırlıklı olarak İstanbul'dan gelen tüccarlar, köylerimizde organik olarak yetiştirilen kazları satın alıp götürüyorlar. Bölgemize gelen tüccarların anlattıklarına göre, Kütahya kazının Kars kazına göre daha lezzetli ve daha iri olduğu söyleniyor. Biz de bu tespite katılıyoruz. Kütahya kazının, Kars kazından daha lezzetli ve iri olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Kaz tiridi



Alternatif tıp uzmanlarının kaz etinin şifalı olduğu yönünde tespitleri olduğunu belirten Karabulut, özellikle yağınının çeşitli romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğinin bilindiğini söyledi.



Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında "kaz tiridi"nin geldiğini ifade eden Karabulut, "Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor." dedi.



Eğmir köyünün muhtarı Ercan Akkuş da köyde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün kaz yetiştirdiğini belirterek, "Köyümüzün hemen hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 80-90 liraya alıcı buluyor." diye konuştu.