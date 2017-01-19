Kütahya Kazı Rağbet Görüyor

MUHARREM CİN - Kütahya'nın köylerinde yetiştirilen kazlar, hem lezzeti hem de iriliğiyle yurt içinde rağbet görüyor.



Başta Altıntaş olmak üzere, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine bağlı yaklaşık 100 köyde yaşayan vatandaşlarca kaz yetiştiriciliği yapılıyor.



Kış aylarında yaklaşık 4-5 kilograma ulaşan kazlar, İstanbul'dan gelen tüccarlarca satın alınarak Türkiye'nin birçok bölgesindeki restoranlara pazarlanıyor.



Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın, ülkenin kaz yetiştirilen önemli merkezlerden olduğunu, ancak tanıtımdaki yetersizlik nedeniyle bu durumun çok fazla bilinmediğini söyledi.



Karabulut, "Dedelerimizin bize aktardığı tecrübelerle bölgemizde asırlardır kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye'de kaz yetiştiriciliği sadece Kars'a mal edilmiş, ancak Kütahya'nın başta Altıntaş ilçesi olmak üzere Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine bağlı köylerde doğal kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Yetiştirme sürecinin modern kaz yetiştiriciliğine dönüştürülmesi için devletimizin ilgili kurumları çalışmalar yapıyor. Kütahya'daki köylerde yılda yaklaşık 200 bin civarında kaz yetiştiriliyor." diye konuştu.



Kazların kış mevsiminde kesildiğini anlatan Karabulut, "Kış aylarında havanın soğuk olmasından dolayı kazlar üşümemek için doğal olarak yağlanıyor. Tabi bundan dolayı da daha lezzetli hale geliyor." ifadesini kullandı.



Karabulut, İstanbul'dan gelen tüccarların daha lezzetli ve iri olması dolayısıyla Kütahya'da yetişen kazları tercih ettiğini dile getirerek, "Ağırlıklı olarak İstanbul'dan gelen tüccarlar, köylerimizde organik olarak yetiştirilen kazları satın alıp götürüyorlar. Bölgemize gelen tüccarların anlattıklarına göre, Kütahya kazının Kars kazına göre daha lezzetli ve daha iri olduğu söyleniyor. Biz de bu tespite katılıyoruz. Kütahya kazının, Kars kazından daha lezzetli ve iri olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Kaz tiridi



Alternatif tıp uzmanlarının kaz etinin şifalı olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu belirten Karabulut, kazın özellikle yağınının çeşitli romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğinin bilindiğini söyledi.



Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında "kaz tiridi"nin geldiğini ifade eden Karabulut, "Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor." dedi.



Eğmir köyünün muhtarı Ercan Akkuş da köyde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün kaz yetiştirdiğini kaydetti. Akkuş, "Köyümüzün hemen hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 80-90 liraya alıcı buluyor." diye konuştu.