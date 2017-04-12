Kütahya Insan Silueti Görünümlü Kayalar Ilgi Odağı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler Köyü yakınlarındaki insan kafası silueti görünümlü kayalar, ilgi odağı oldu.



Kutlubeyler Köyü Muhtarı Halil Gülmez, 'Gelin kayalıkları' adını verdikleri bölgedeki kayalıkları görmeye civar il ve ilçelerden çok sayıda kişinin geldiğini söyledi. Köylülerin her bir kayaya değişik isimler verdiğini anlatan muhtar Gülmez şöyle konuştu:



"Özellikle 'Papaz kaya' ve 'Gelin kayası' gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Beşik kaya' dediğimiz kaya parçası havada ve kayaların üzerinde eğreti durmakta, sert rüzgar estiğinde ise beşik gibi sallanmakta ancak yere düşmemektedir.'Ağıl kaya' dediğimiz korunaklı kayanın dibini çobanlarımız hayvanlarını yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korumak amacıyla kullanmakta. Bu bölgede ayrıca köylülerin 'Sarı kaya', 'Davul kaya', 'Köşkü kaya', 'Yassı kaya', 'Kedi kaya' ve 'Kabak kaya' olarak isimlendirdikleri kayalar da bulunuyor."



Gelin kayasının ilginç bir öyküsünün olduğunu belirten muhtar Halil Gülmez, "Rivayete göre geçmiş yılarda Müslüman bir kızı Müslüman olmayan bir gence zorla vermeğe kalkarlar. Kız istememesine rağmen kızın babası 'sözümden dönmem' diyerek onu gence verir. Gelin ata bindiğinde umudunu keser ve 'Ben Müslüman olmayan biriyle evleneceğime taş olayım' diye dua eder. Gelin alayının tamamı da bu bölgede taş olur. Bu arada Gelin kayalıklarının aşağısında dere kenarına gelini karşılamaya gelen erkek evinin davulcusu orada taş olur ve ona da 'Davul kaya' adı verilir" dedi.



Kayalıkların olduğu bölgenin turizme açılmasını isteyen muhtar Gülmez, "buraya yol ve etrafına da mesire alanı yapılmasını istiyoruz. Köyümüzde tamamen organik meyve ve sebze yetiştirilmekte, en kaliteli ve en erken kiraz da bizim kirazlarımızdır" diye konuştu.