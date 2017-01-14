Kütahya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kütahya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.



İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Nayir, 2016 yılının 12 aylık döneminde yapılan yatırımlar ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirileceğini söyledi.





Geçen yılın yatırım programında Kütahya genelinde 691 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü ifade eden Nayir, şöyle konuştu:



"Uygulanmakta olan projeler için yaklaşık 900 milyon liralık yatırım öngörülmüş ve toplamda 649 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 72'ye tekabül etmektedir. 2016 yılı yatırım programında proje sayısı bağlamında ilimizde en büyük payı yüzde 35,46 ile diğer kamu hizmetleri sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 24,17 ile tarım, yüzde 15,48 ile eğitim, yüzde 12,30 ile ulaştırma, yüzde 4,20 ile imalat sektörü izlemektedir. 2016 yılı yatırım programında sektörlerin toplam harcama içindeki en büyük payı yüzde 32,34 ile ulaştırma sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 23,95 ile diğer kamu hizmetleri sektörü, yüzde 15,21 ile tarım, yüzde 10,69 ile eğitim, yüzde 8,70 ile madencilik sektörü izlemektedir."



Yatırım dönemi sonu itibariyle projelerden 282 adedinin tamamlandığını da kaydeden Nayir, "Projelerden 7'si sözleşme, 40'ı proje, 25'i ihale, 9'u etüt aşamasında, 285'i devam etmekte, 43'üne ise başlanmamıştır. Devam eden projelerden 143'ü fiziki yüzde 50'nin üzerinde, 142'si fiziki yüzde 50'nin altında çalışmalar sürmektedir. Devam eden projelerden 56'sı ise tamamlanma aşamasındadır." diye konuştu.



Toplantıda il ve bölge müdürleri, müdürlükleriyle ilgili 2016 yılı yatırımları, projelerin son durumları hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.





Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, vali yardımcıları Sedat Oktar ile Arif Yalçın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantı, soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.