Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fair Play ile Kucaklaştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Fair Play felsefesinin yayılması için düzenlediği "Fair Play Üniversiteler Kervanı" panellerinin 35'incisi, dün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleşti.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen panel öncesinde Dünya Fair Play Karikatür Sergisi'nin de açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadık Ölçen de katıldı.



Panelin açılış konuşmasını yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Türk insanının tam anlamıyla Fair Play'e uygunluğundan söz ederek, "Fair Play günümüzde çok önemli bir olgudur. Hepimiz bugün Fair Playe örnek olacağız" dedi.



Panelde moderatör BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy, "Fair Play Kervanı'nın üniversitemizi seçmesi bir şanstır. Bizleri Fair Play konusunda bilgilendirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek öğrencilerini dikkatle izlemeye çağırdı.



TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı ve Dünya Fair Play Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar, Türkçe karşılığı çok merak edilen "Fair Play" kelimesinin bilinen bir anlamının olmadığını belirterek, "Yapılan uluslararası bir toplantıda kelimenin uluslararası bir dilde olacağı ve her dilde sadece "Fair Play" olarak bilineceği kararlaştırıldı" dedi. Fair Play' in sadece spor değil sosyal bir yönünün de olduğunu söyleyen Arıpınar, "Bizler günlük yaşantımızda, okulda, iş yerinde, ailemize karşı her zaman 'Fair' olmalıyız. Fair Play olgusunun doğru, dürüst ve ahlaklı olmak gibi birçok güzel yönleri var" şeklinde konuştu.



Fair Play Komisyonu Genel Koordinatörü Murat Özbay dünyada ve Türkiye'de Fair Play'in doğuşundan bugüne gelişmeleri anlattı ve Fair Play Komisyonu'nun çalışmalarından örnekler verdi. Yalnız sporda değil toplumsal alanda da Fair Play ödülleri verildiğini belirtti.



Komisyon üyesi Semra Demirer iki ayağı ve iki kolu olmayan bir insanın hayata tutunuş videosunu göstererek başladığı konuşmasında beden eğitimi öğretmeni olarak birçok ünlü sporcu yetiştirdiğini, öğretmen olmaktan gurur duyduğunu söyledi ve ekledi, "Sizler de yarın birer spor öğretmeni, yöneticisi ya da antrenörü olduğunuzda yaptığınız işten gurur duyun" dedi.



1968 Meksika Olimpiyat ve Las Vegas ile Tokyo maratonları dördüncüsü Balkan ve Türkiye Maraton Şampiyonu ünlü atlet İsmail Akçay yaşadığı Fair Play olaylarını ve bir maraton koşusunun ne kadar zor olduğunu anlattı.



Komisyon üyesi Remzi Yılmaz'ın İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan sunumunda konu "Gülümseme"ydi. Yılmaz'ın da öğrencilerden isteği hayatlarında daima gülümsemeleri oldu.



Fair Play Komisyonu'nun Planlama Koordinatörü Teoman Güray Fair Play'in "arkadaşlık, rakibe el uzatmak, dürüstlük, adil olmak, rakibi alkışlamak" gibi anlamları içerdiğini anlattı. Din, dil, ırk ayrımı olmayan bir oluşum olduğunu ve Fair Play için önce insan olmak gerektiğini hatırlattı.



Katılımcılar daha sonra Fair Play andını hep birlikte tekrarladılar ve sahnede konuşmacılarla birlikte bir anı fotoğrafı çekildikten sonra panel sona erdi.



Fair Play Kervanı üyeleri panelden bir gün öncesinde Kütahya Belediye Başkanı yardımcısı Ali İhsan Ertaş'ı, panelden hemen sonra da Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret ederek birer anı şildi ile Fair Play hizmet madalyası takdim ettiler. - KÜTAHYA