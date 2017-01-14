Kütahya'dan Haleplilere Yardım

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Suriye'deki savaş mağduru Halepliler için toplanan 1 tır yardım malzemesi Halep'e gönderildi.



Şaphane Kaymakam Vekili Ahmet Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına ilgi gösteren ilçe halkına teşekkür etti.



Bölgenin zor şartlardan geçtiğini belirten Karaaslan, "Bölge insanının her şeye ihtiyacı var. Bizler de oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımcı olmak istiyoruz. Bu kapsamda yardımlarını esirgemeyen Şaphane halkımıza, ilçe yöneticilerimize, Kızılay Şube Başkanlığına, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.





İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ise, "Başlattığımız kampanyayı destekleyerek kısa bir sürede bir tır dolusu gıda malzemesini bölgeye göndermek için hazırladınız. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Kütahya olarak Halep'e 22'inci yardım tırını gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla uğurlandı.



Törene, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Sağlam, Hüseyin Onur, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.