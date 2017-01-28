Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, 2'si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya'daki Fetö/pdy Soruşturması
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı.
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı.