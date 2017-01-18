Kütahya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan rütbeli 3 eski emniyet mensubu, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma çerçevesinde, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcıları S.Ö.K. ve M.P. ile personel şube müdürü A.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheliler, 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.