Kütahya'daki Cinayet Davası

Kütahya'da, evine zorla girerek kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü tesisatçıyı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tesisatçı Ali Özçelik'i (32) öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Hatice Karakoç (33) ile tanıklar, mağdur yakınları ve taraf avukatları katıldı.



"Kasten adam öldürmek" suçundan yargılanan sanık Karakoç, duruşmadaki savunmasında, "Kendimin ve kızımın namusunu korumak için yaptım." dedi



Olaydan yaklaşık 4 ay önce alt katta yaşayan komşusunun tesisatını yapan Ali Özçelik'in kendisini rahatsız etmeye başladığını iddia eden Karakoç, Ali Özçelik'in olay günü eve gelerek, kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.



Karakoç, olayın yaşandığı günü şöyle anlattı:



"Eşimin ailesiyle aynı binada yaşıyoruz. Ben evde mutfakta yalnızdım. Eşim işte kızım da alt kattaydı. Kapının zili çaldı. Açtığımda Ali Özçelik zorla içeri girerek, önce beni öptü. Daha sonra bir odaya iteleyerek, oradaki kanepeye yatırdı ve zorla bana sahip olmaya çalıştı. Tekme atarak onu kendimden uzaklaştırdım ve eşime ait av tüfeğini alarak beni bırakması için korkutmak istedim. Evin kapısına kadar onu uzaklaştırdım. O sırada alt kattaki kızım, sesleri duyarak yukarı geldi. Kızımı iteleyerek, 'Ya kızına ya da sana sahip olacağım' diye bizi tehdit etti. Kapı önünde yaşanan arbede sırasında Ali Özçelik, elimdeki tüfeği almaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu."



Olaydan bir süre önce Özçelik'in kendisiyle birlikte olmak istediğini, kabul etmediği takdirde de kendisine iftira atacağı yönünde tehdit ettiğini ileri süren Karakoç, "Ali Özçelik, bana zorla bir cep telefonu verdi. Görüşmeleri ve mesajları bu telefon üzerinden yapmamızı istedi. Korktuğum için mecbur almak zorunda kaldığım telefon, bende sadece iki gün kaldı. Daha sonra durumu eşime anlattım." diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen Hatice Karakoç'un kızı E.K. de annesinin sesini duymasıyla üst kata çıktığını, kendisini ve annesini sürekli rahatsız eden Özçelik ile annesi arasında yaşanan arbedeyi gördüğünü dile getirerek, "Annemin elinde babamın ruhsatlı av tüfeği vardı. Annem gitmesini istiyordu. Ali Özçelik, ikimizi de iteleyerek benimle ya da annemle beraber olmadan evden ayrılmayacağını söyledi. Av tüfeğini almaya çalıştığı sırada tüfek, patladı. Ben de babama 'Annem Ali'yi vurdu" şeklinde mesaj gönderdim. Babam durumu polise bildirmiş, daha sonra eve polisler geldi." ifadelerini kullandı.



Cep telefonu mesajlarını kendisinin yazdığını kabul etmedi



Mahkemeye delil olarak sunulan telefon dökümlerinde, Ali Özçelik ile Hatice Karakoç arasında çok sayıda telefon görüşmesi ve mesajlaşma olduğu ortaya çıktı.



Hatice Karakoç, duruşmada okunan cep telefonu mesajlarını kendisinin yazdığını kabul etmedi. Duruşma sonunda, sanık avukatı olayın "nefsi müdafaa" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, Karakoç'un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Fatih Mahallesi'nde, 8 Ağustos 2016'da evli ve iki çocuk annesi Hatice Karakoç, eve zorla girerek, kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü tesisatçı Ali Özçelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.