Kütahya'da Yolcu Treni Tıra Çarptı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.



Kaza, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a giden, makinistliğini Resul Derin ile Abdülhalim Kara'nın yaptığı 72406 sefer sayılı raybüs, bariyersiz hemzemin geçitte Erhan Asılbay (36) idaresindeki 06 EC 1359 plakalı cam yüklü tıra çarptı. Kazada, trenin metrelerce sürüklediği tırın şoförü Erhan Asılbay olay yerinde hayatını kaybederken, trende bulunan 14 kişi de yaralandı.



Kazada trende sıkışan makinist Abdülhalim Kara, AFAD ve Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunu yaralı olarak kurtarıldı.



Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Asılbay'ın cenazesi otopsi için DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna konuldu.



Yolcular, "Tır aniden yola çıktı. Makinistin defalarca ikazına rağmen kaza kaçınılmaz oldu. Bir anda yolcular sağa sola savruldu" dediler.



Kaza sebebiyle demiryolunun 3 saat süreyle kapalı kaldığı belirtildi. - KÜTAHYA