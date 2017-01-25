Kütahya'da Yolcu Treni Tıra Çarptı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Kütahya'da yolcu treninin tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



Eskişehir Kütahya seferini yapan yolcu treni, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 EC 1399 plakalı tıra çarptı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada, tırın sürücüsü hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre aralarında makinistin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.