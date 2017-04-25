Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

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