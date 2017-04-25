Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.



Bekir Güngör yönetimindeki 35 PK 403 plakalı yolcu otobüsü Altıntaş-Dumlupınar karayolunun 8'inci kilometresinde devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile 23 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya ve Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.



Büyük bölümü ayakta tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.