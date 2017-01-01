Kütahya'da Yoğun Sis

Kütahya'da etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.





Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.



Görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düşerken, önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.





Yoğun sis nedeniyle özellikle Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.