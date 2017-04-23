Kütahya'da Yetim Çocukları İçin Doğum Günü Etkinliği

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, yetim çocuklara için doğum günü kutlama etkinliği düzenlendi.



Kütahya Belediyesi sosyal tesislerindeki etkinliğe davet edilen yaklaşık 300 çocuk ve yakınları oyunlar oynayıp eğlendi.



Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetim çocuklar için doğum günü etkinliğinin bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.



Etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Yenipazar, "Bu etkinliğimizi çocuk kulübümüz ile gençlik kollarımız birlikte organize ettiler. Etkinlikle yetim yavrularımızı sevindirmek istedik. Çünkü biz biliyoruz ki yetim gülerse dünya gülecektir. Bu sloganımızla ilimizde bulunan mülteci çocukları ile birlikte Türk yetim yavrularımızı burada ağırlıyoruz. Onların hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Etkinlikte çeşitli oyunlar oynayan çocuklar daha sonra hazırlanan pastaları hep birlikte kesti.



Proğram, çocuklara servis edilen ikramlar ve hediyelerin dağıtımasının ardından son buldu.