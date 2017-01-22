Kütahya'da 'Trump'la Dünya; Beklentiler ve Tahminler' Konulu Söyleşi

Kütahya'da, Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen 'Trupm'la dünya; beklentiler ve tahminler' konulu söyleşi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Kütahya İmam Hatip Lisesi Mensup ve Mezunları Derneği Konferans Salonu'ndaki söyleşiye konuşmacı olarak, GRTC Genel Başkanı MUsatfa Önsay, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Prof. Dr. Gülden Ayman ve Prof. Dr. Birsen Hekimoğlu katıldı.



Dünya ve Türkiye'nin son 10-15 yılda büyük bir değişim içerisinde olduğunu belirten GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay,



"Dünya yeni bir değişimin içerisine doğru ilerliyor. Yeni bir Türkiye ve yeni bin yıl bağlamında ülkesini seven vatandaşlar olarak, elimizden ne gelirse yapmalıyız" diye konuştu.



Prof. Dr. Hüsamettin İnaç da, "Trump'la ilgili analiz yapmamız için henüz elimizde yeterli bir bilgi yok. Adamın bir takım sözleri var. Ama bu söylemlerinin bir biriyle çeliştiğini söyleyebiliriz. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.



Prof. DR. Gülden Ayman ise, Trump'un zaman içinde anlaşılacağını ifade etti.



Söyleşiye, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de katıldı. (EFE) - KÜTAHYA