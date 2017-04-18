Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (25) yönetimindeki 43 PL 891 plakalı otomobil, Kutlubeyler köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ergün B'nin (25) kullandığı 45 AF 502 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile otomobildeki Ali B, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ahmet B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.