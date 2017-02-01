Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Özen (39) yönetimindeki 43 PK 715 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı karayolu Günlüce köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ramazan Altun'un (61) kullandığı 43 PA 845 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.