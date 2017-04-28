Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilçenin eski belediye başkanı İbrahim Alper yaralandı.

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilçenin eski belediye başkanı İbrahim Alper yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alper'in (77) kullandığı 10 D 3085 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl karayolunun Topukyayla mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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