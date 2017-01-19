Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sami Kuşaksızoğlu (22) yönetimindeki 34 PT 5070 plakalı otomobil, Kütahya-Gediz karayolu Çavdarhisar Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobildeki Okan Taş (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Sami Kuşaksızoğlu 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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